Caso Rojas: a un año del crimen, el hijo apuntó a la justicia de Catamarca

A un año del asesinato del ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, quien también era líder local del sindicato gastronómico, su hijo Fernando responsabilizó a la justicia por no preservar la escena del crimen e insistió con el apartamiento del fiscal Hugo Costilla por tener vínculos con Luis Barrionuevo.

El cuerpo del funcionario fue hallado en su casa, el año pasado, y si bien al principio se habló de muerte natural, luego salieron a la luz los resultados de la autopsia que determinaron que se trató de un asesinato.

"Solicitamos en varias oportunidades el apartamiento del fiscal que tiene relación con Luis Barrionuevo y con la familia y está bajo sospecha de que parte de lo que sucedió con mi papá tiene que ver con el entorno estrecho de trabajo y no con la familia. Parece que nos quieren vender pescado podrido", dijo Fernando a Cadena 3.

"El domingo cuando descubren la muerte de mi papá participa el jefe de homicidios y su equipo de criminalística y todos ellos coinciden que la muerte de mi papá fue muerte natural que no hubo cerradura forzada y mi papá fue molido a palos. Yo vi la escena me puse mal nervioso, no pude observar detalles. Ellos no quieren asumir responsabilidades", manifestó.

En cuanto a la escena del crimen cuestionó que no se tomaron las medidas correctas, no se preservó y tampoco se tomaron muestras de ADN que ayudarían a esclarecer el hecho.

Para Fernando la muerte está vinculada al gremio que lidera Luis Barrionuevo porque su padre quien estaba a cargo de Desarrollo Social sabía de denuncias por falta de dinero, de fondos y la distribución de planes sociales.

"Dos periodos anteriores estuvo padre e hijo, dos personas que responden a Luis Barrionuevo y hay una causa que sospecha que desviaron fondos nacionales para invertirlo en una financiera local que apostaba a la criptomoneda. Financiera que el gobierno conocía", reveló.

"En la causa figura que todos los expedientes de mi papá fueron entregados antes de que aparezca muerto al actual ministro, me parece muy raro eso", cuestionó.



Entrevista de Miguel Clariá