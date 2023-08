Camioneros estiman pérdidas millonarias por cortes en el Paso Cristo Redentor

Este jueves se estima que podrán terminar de cruzar los 3.000 transportistas varados en el Paso Cristo Redentor de Mendoza.



No obstante, para este viernes y sábado se anuncia un nuevo frente frío que obligará a tomar medidas y clausurar nuevamente el paso.

Al respecto, camioneros y empresarios se quejaron de estas metodologías y anunciaron pérdidas millonarias.

Eduardo Yaya, representante de la Cámara Empresaria de la Coordinación dijo a Cadena 3 que cuando un camión está detenido pierde entre 200 y 250 dólares diarios.

"Es millonaria la pérdida y no van a tener un paso habilitado en estas condiciones. Después vino la nevada grande", lamentó.

Por otra parte, las fuertes nevadas en el sur mendocino también afectaron a varios productores. Tal es el caso de Juan Carlos Velázquez que perdió 300 animales. "En la zona mía a todos se les han muerto animales, no tantos como a mí. Tengo dos hermanos más que no han encontrado los animales y no saben si están vivos o muertos", contó.

Informe de Facundo Dimaría