Allanaron el búnker de Once donde un periodista compró droga en vivo

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un allanamiento en un búnker narco en la zona porteña de Once, donde un periodista había comprado droga en vivo para mostrar cómo comercializaban estupefacientes.

El procedimiento se produjo en un edificio ubicado en la calle Sarmiento al 3100. En ese lugar, el notero había estado un mes atrás y había sido amenazado.

Pese a vivir ese tenso momento, el periodista Fabián Rubino se dirigió nuevamente a este lugar, que se encuentra frente al Centro Cultural Kónex, y preguntó si vendían drogas.

Ante esto, le respondieron que sí y le ofrecieron una dosis por 1.500 pesos. La secuencia fue captada por la cámara y se transmitió en vivo. Desde el estudio, uno de los panelistas se encargó de realizar la denuncia al 911.

"Ahora me estoy enterando que hay un operativo y que están allanando el búnker. Eso fue a la mañana, ya se fueron todos", explicó Rubino más tarde en declaraciones radiales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre lo que pasó después del llamado a la Policía, dijo: "Ahí quedamos al aire, llamamos al 911, llegó la Policía, llamaron a secretarias, fiscalías, me llevaron a la Comisaría, me tomaron la declaración y quedé afuera. Me fui caminando al canal".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

"La bolsita se la di a la Policía e hicieron el reactivo. No lo compré para consumir, se lo di a ellos para que tengan la prueba", explicó el periodista, quien aclaró que no fue "imputado en nada".

"Son las cosas que se pasan por la cabeza y no lo analizas y no lo pensás. Habíamos ido a un bunker y, a punto de entrar, sale un chiquito menor de edad y me partió la cabeza. Cuando pregunté si había alguien y si se podía comprar, me dijeron que sí, para mi sorpresa. Pregunté cuánto salía y me dijeron 1.500. Todo por una puerta que tenía 7 centímetros. No sé qué vendían pero algo vendían", concluyó.

Gloria Llopiz Ortiz, vecina de Once y presidenta de la ONG Buenos Vecinos aseguró que desde hace diez años vienen realizando denuncias contra los narcos y los puntos de venta. "En los últimos años recrudeció la situación en Balvanera. Está a vista de todos, a toda hora, y recrudece. La ciudad está atravesada por el narcomenudeo", describió a Cadena 3.

La mujer dijo que no sólo realizan las denuncias sino que también son querellantes en causas efectivas y asumen el riesgo que no asumen los propios funcionarios.

Sobre la vivienda allanada y los menores de edad involucrados, dijo que ese "es un recurso de los narcos". "Los niños en su mayoría son adictos al paco y entonces es como que hacen el trabajo a cambio de las dosis para consumir ellos. Es gravísimo lo que está pasando", indicó.

"Es una casa tomada que tiene familia, la mayoría mujeres con niños y no van a desalojar si hay hombres y mujeres. Es la trampa que utilizan los narcos para seguir vendiendo desde ese lugar sin ningún problema", planteó.

La mujer contó que desde hace dos años tiene consigna policial por denunciar y que asumió un compromiso del que ya no se sale.

"Se hace el allanamiento cuando ya no dejan nada de droga en el lugar y ya no están los responsables del tema", alertó.

Además comentó que luego de estos allanamientos al tiempo regresan las ventas porque "el círculo de transas tiene un recambio muy sencillo". "Son adictos los que venden y sacan a uno y ponen a otro a cambio de la dosis. Tienen un ejército de funcionarios funcionales al negocio del crimen organizado", detalló.



Entrevista de Miguel Clariá.