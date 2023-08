Alberto recibió a la madre de Cecilia Strzyzowski: ¿de qué hablaron?

El presidente Alberto Fernández se reunió ayer con Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, desaparecida desde el 2 de junio en Chaco.

El encuentro se produjo luego de que el mandatario asistiera a Resistencia al acto de apertura del VII Congreso Internacional sobre Discapacidad.

"Estuvimos hablando más de dos horas de los movimientos sociales y yo le estuve contando todo lo que pasa acá, todo lo que yo vi, todo lo que pasa con la causa", dijo Romero en un video que subió a su cuenta de Instagram.

"Le estuve pidiendo por favor que intervenga con el tema de las casas del barrio Emerenciano. Le dije lo que yo pensaba de los políticos, que eran todos unas cucarachas y me dijo que 'yo te voy a demostrar que no', le tengo fe y espero que me lo demuestre. Me fui con esperanza", contó la mujer.

En otro tramo de la conversación, la madre de Cecilia le pidió a Fernández "que intervenga la justicia del Chaco, eso es lo más importante para mí. Que sea transparente el tema de la justicia en el Chaco".

"Estoy muy conforme, charlamos mucho. No tengo ninguna bandera política y espero que con esto se termina la persecución política", subrayó.

En diálogo con Cadena 3, Sergio Briend, abogado de Gloria dijo que "fue una larga reunión privada". "Tocaron varios temas como la situación judicial en el Chaco y se comprometió a mantener la independencia del Poder Judicial. Solicitó cierta gestión para mantener la visibilización del caso", detalló y agregó que "se pidió agilizar algunas diligencias probatorias".

Por otra parte, el letrado señaló que no está de acuerdo con las estrategias de movimiento que piden la liberación de los detenidos porque "cuatro de los siete fueron candidatos en la última elección".

"La vinculación política existe y evidentemente no fue fácil el primer acercamiento porque ellos son personas del gobierno", alertó y recordó que mañana serán las audiencias para resolver si se confirma o no la prisión preventiva.

"Esto no es un reclamo social o piquetero hay una orden judicial que dispuso la detención de estas personas. Investigamos un femicidio y no alcanza con ir a la calle y pedir justicia. Nosotros tenemos determinado que ellos en libertad van a entorpecer la investigación, no son presos políticos, son políticos presos por un homicidio", concluyó.

"No podemos desconocer la vinculación política", reiteró.

Entrevista de Miguel Clariá