Volcó un auto en Circunvalación y Oroño y colapsó el tránsito

Una Chevrolet Meriva color gris volcó en avenida Circunvalación, en la mano al norte, antes de llegar a Oroño, tras chocar contra un Toyota Corolla color rojo.

En el siniestro vial resultó herido un hombre de unos 30 años. El sistema de emergencias activó el código rojo y envió un helicóptero sanitario para trasladar al lastimado y brindar socorro al otro herido. Ambos están fuera de peligro.

El tránsito en la zona resultó colapsado, precisó el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, puesto que la calzada quedó reducida.

“Adelante tenía autos, entonces no íbamos rápido y el auto de atrás veía que se acercaba, pero no frenaba”, relató el conductor del Corolla al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos. “No me podía abrir a mano izquierda porque venían autos a más velocidad y me choca directamente, nunca frenó”, agregó.

Y comentó sobre el estado de su salud: “Me duele un poco la cervical, pero creo que no tengo ningún otro daño por suerte”. Además, destacó que un joven fue asistido por bomberos para salir del vehículo volcado.

En cuanto a la velocidad, el conductor del Corolla estimó que el otro vehículo iba a unos 100 km/h, mientras que él circulaba a una velocidad entre 80 y 90 km/h.

Informe de Juan Cruz Albergoli.