Vacaciones de invierno: qué espera el sector turístico

Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo dialogó con Radioinforme 3 de Cadena 3 Rosario y brindó un panorama del sector.

“Estamos con expectativas muy altas, venimos de una primera mitad de año de consolidación de la gran actividad turística de 2022, de la mano del previaje y el turismo regional”, dijo el referente del sector.

“Las proyecciones de las vacaciones de invierno son excelentes con muchos vuelos que vendrán a la región. Muchos uruguayos y brasileños para aprovechar la temporada de nieve. Hay muchas ofertas de vuelos de Sao Paulo para Argentina, basado en una muy buena conectividad”, indicó.

La importancia del Previaje. “No imaginamos un escenario sin previaje, es una herramienta espectacular que le ha servido a todas las partes que integra el programa. A los argentinos que pudieron recorrer su país sin impuestos, al gobierno le sirve porque el 80% de lo que invierte en este programa lo recupera en impuestos y en definitiva estos planes de incentivo lo que hacen es salirle a competirle a otros destinos y evitando que se consuman dólares en el exterior y al mismo tiempo conocer destinos nacionales”.

Calendarios extendidos. “Hay muchos destinos del país que no tienen gran infraestructura turística la realidad es que la apertura del calendario permite que todos los destinos puedan trabajar sostenidamente. Por eso es importante la posibilidad de ampliar los calendarios de vacaciones”, dijo Aldo Elías.

A la industria le conviene que las vacaciones estén desdobladas.

Pronóstico. “Vamos a trabajar con muchos destinos cerca de los 90% de ocupación, el Sur y Norte van a trabajar con ocupación plena, también en Termas de Rio Hondo, muchos lugares de las Sierras de Córdoba y también el desarrollo del turismo de cercanía”, dijo.

Situación en Humahuaca. “Desde la Cámara Argentina de Turismo tenemos enorme preocupación, pero más allá de la actividad turística es la alteración del orden público. Este tipo de cosas no pueden ocurrir, no se puede tomar la calle. Los piquetes no son la solución”.