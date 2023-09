Dos yararás aparecieron en lugares insólitos en estos últimos días en Rosario. El viernes hallaron una en la costanera central y este domingo apareció otra en plena Calle Recreativa, cerca del museo Macro.

Frente a este escenario, Gonzalo Ratner, titular del área de Defensa Civil de la Municipalidad, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y explicó: “No es algo habitual y frecuente, no es que tengamos dos capturas por semana. Se lo puede atribuir al repunte del río Paraná, pero ni siquiera estamos en aguas medias”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Es una situación de riesgo, no de emergencia porque no hubo mordeduras. Llamaron al 103 y las capturaron”, contó.

Y amplió: “El domingo la gente encontró el ejemplar y no se acercó, llamó y la gente especializada hizo la captura. Con personas especializadas no es algo difícil, pero si uno quiere agarrarla con la mano no se puede. La mordedura generalmente no es letal”.