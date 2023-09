Un patrullero chocó contra un Fiat Palio en la esquina de Castellanos y Montevideo. el conductor del auto chocado dijo que el policía circulaba más rápido de lo que debía.

El dueño del vehículo embestido por el patrullero habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y dijo: “Me rompieron el auto. Venía por Montevideo, iba al trabajo, y cuando estaba cruzando sentí un impacto terrible., el patrullero venía más ligero de lo que debía. No circulaban con la sirena prendida”.

“No sé a quién le voy a cobrar, tengo una amargura. A esa hora es fluido el tránsito. Venía despacio yo, él demasiado fuerte. Me subió a la vereda. No tuve chance de nada”, lamentó quien venía por Montevideo. De todas maneras, tranquilizó: “No me golpeé mucho”.

Radioinforme 3 Rosario Lo chocó un patrullero: "Venía más ligero de lo que debía" Audio

