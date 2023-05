Silvina Frana: "Estamos trabajando para que la obra pública no pare"

AUDIO: Silvina Frana: "En Santa Fe no hay un parate de la obra pública".

Constructoras de Santa Fe piden una actualización mensual en los contratos de obra pública. Explicaron que la alta inflación dificulta el avance de las obras en curso y que hay problemas para adquirir insumos.

En diálogo con Radioinforme 3 de Cadena 3 Rosario, la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia de Santa Fe, Silvina Frana dijo: “No ocultamos la crisis, tenemos dificultades financieras por la falta de la recaudación y por la sequía”, pero aseguró que “la obra pública no se para”.

Para la funcionaria “no hay un parate de obra pública” y comentó que se encuentran generando “mesas de trabajo con las cámaras de la construcción tanto de Santa Fe como Rosario y el sindicato de la OUCRA, trabajando con todas las áreas del ministerio y obra por obra para que no se pare”.

Según dijo “esperamos adjudicar obras para que la gestión que viene no le quede un estado de endeudamiento”, la idea de su gestión es “no acumular deuda con las empresas contratistas”.

“Se están liberando pagos y se intercede con Nación para que se pongan al tiempo con los pagos”, dijo Frana.

En cuanto al reclamo puntual de las empresas sobre la actualización mensual en los contratos la ministra de infraestructura provincial dijo que se tiene en cuenta la Ley Nº12146 sobre esquemas de redeterminación de precios, con índices del Indec de la construcción, pero asegura que “algunas empresas nos dicen que los insumos aumentaron por encima de este índice”.

“Las obras financiadas por organismos internacionales no sufren estos problemas, sino aquellas que lo hace el gobierno nacional y provincial debido a la crisis en las que estamos inmersos” reconoce Frana.

En cuanto a la crisis en economía la funcionaria advirtió que “tenemos situaciones extraordinarias, la sequía no tiene registro en los últimos 70 años y esto no es excusa sino un dato de la realidad que afecta a las arcas nacionales y provinciales”.

Elecciones 2023. Existen versiones que Silvina Frana será como compañera de fórmula de Marcelo Lewandosk por el Frente de Todos, ante la consulta dijo: “Hoy no puedo dar esta respuesta. Tratamos de sintetizar en uno o dos candidatos y ponernos de acuerdo entre los partidos que constituirán el Frente, me encantaría que esto se resuelva de manera tal que todos nos sintamos partes de esto y no es fácil porque el justicialismo tiene varios sectores”.