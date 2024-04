Senador Paoltroni: "Apoyo el plan de Milei, pero no puedo acompañar con Lijo"

"Me limito a hacer lo que me corresponde como senador por Formosa”. Con esas palabras justificó el representante de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, su no acompañamiento del pliego del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según explicó, Lijo tuvo un fallo polémico en la Causa Ciccone, donde dispuso su desdoblamiento y el tratamiento en su distrito de aquellos domiciliados en el interior de la circunscripción gobernada por Gildo Insfran.

En diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Paoltroni afirmó que “si este hombre va a estar cinco presidencias en la Corte Suprema no puedo acompañar”. A pesar de ello, detalló: “Apoyo el plan de Gobierno de Javier Milei, y creo que con esta decisión lo estamos cuidando”.

“Hay muchas causas eternamente congeladas. Imaginemos que si va a ser 20 años juez de la Corte nos vamos a morir esperando justicia”, continuó el legislador. “No creo que Lijo tenga consenso. Y si lo votan los kirchneristas algo raro hay”, atendió.

Y concluyó: “A la Corte Suprema tienen que llegar personas impolutas”.