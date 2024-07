Santacroce por freno a loteos: "Defiendo al empresario, el Estado es obsoleto"

El ministro de Ambiente de la provincia de Santa Fe, Enrique Estévez, paralizó las obras de dos desarrollos en la zona de Funes, Estancia Damfield y La Reserva, debido a la falta de estudios y certificados hídricos. Según el ministro, estas áreas son zonas inundables y la construcción en ellas podría tener graves consecuencias.

El intendente de Funes, Roly Santacroce, criticó la medida en diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, por no haber sido comunicada previamente a los inversores ni a él. Según el ministro, las obras se están realizando en el marco de una represa del Arroyo Ludueña que se creó tras una inundación en los años 80. Sin embargo, las autorizaciones para el uso del suelo son otorgadas por el municipio.

Santacroce remarcó que la problemática debería haberse manejado con más cuidado y consenso entre todas las partes involucradas. Además, apuntó contra el Gobierno provincial por perjudicar lo que considera un modelo productivo beneficioso para Funes.

“A Estévez no lo conozco, lo vi una sola vez en mi vida en Córdoba, en un proyecto medioambiental que fuimos invitados por la gobernación. La verdad me hubiese gustado que medianamente me hubiese convocado, a los profesionales del municipio, a los inversores y a los profesionales de los inversores, y que entre todos tomáramos una decisión”, atendió. Y añadió: “Somos un modelo productivo que puso al Estado al servicio del privado, el privado es el único que genera puestos de trabajo en la República Argentina”.

En cuanto a los compradores e inversores afectados por esta paralización, Santacroce confirmó que aún no recibió consultas al respecto. Sin embargo, se mostró preocupado por cómo la paralización de las obras podría afectar a aquellos que invirtieron grandes sumas de dinero en los desarrollos inmobiliarios.

“Se tendría que haber llamado a una mesa de trabajo. Los mismos ingenieros que trabajan en Hídrica de la provincia aprobaron los proyectos, le dieron el Hídrica 1, y casi le dieron el Hídrica 2 porque estaba al salir, son los que tiempo adelante dicen que la factibilidad no es posible”, denunció.

En la misma línea, Santacroce afirmó que en La Reserva se estaban haciendo movimientos de suelo inhabilitados en la localidad de Funes, pero defendió los trabajos en Estancia Damfield.

“Nosotros trabajamos pura y exclusivamente en un programa de proyecto de ciudad que involucre al empresariado, que para mí es fundamental. El Estado es obsoleto. Si vos querés hacer, hoy por hoy, cualquier trámite, en ASSA, en la EPE, etc.... Son años. Años que te llevan. Hay edificios terminados que todavía están esperando el gas y la electricidad hace 4 o 5 años. No estoy inventando yo, porque hay un Estado ineficiente, un Estado que está obsoleto, viejo, no se puede estar esperando la oportunidad. Soy una persona desarrollista. No podés estar 4 o 5 años esperando que Hídrica te dé, según la mirada del gobierno que esté, una aprobación o no”, concluyó.