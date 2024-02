Regazzoni sobre aumentos en prepagas: "Deben poner topes y arreglar las cuentas"

En la provincia de Buenos Aires ocurrió un nuevo caso de suspensión de aumentos en las cuotas de las prepagas tras la liberación en el mega DNU. El fallo tuvo alcance para un afiliado en particular, quien denunció un incremento del 62 por ciento en su factura de febrero.

Carlos Regazzoni, médico y ex director ejecutivo de PAMI, afirmó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que el problema gira en torno a una “distorsión” en el sistema. “El DNU dice que las prepagas son parte integral del servicio de salud, entonces, lo que ocurre es que las personas con buen ingreso se llevan su aporte y pagan una cuota adicional. Lo que ocurre es que ahora la prepaga es el prestador de salud. Lo que hace el sistema como está ahora es desfinanciar las obras sociales”, atendió.

En la misma línea, el especialista advirtió que “estamos ante la formación de algunos monopolios que afectan a la gente, y se vuelve muy grave después de muchos años de aporte”. “La gente no tiene que vivir para las prepagas, sino las prepagas para la gente. Esto se debe regular desde el Estado, primero reduciendo la cantidad de prestaciones que debe brindar el PMO. Lo mismo las innovaciones en las medicaciones. De este modo, se debe pagar lo que corresponde y no lo que no corresponde”, continuó.

“Hay que hacer una reforma estructural, con algunos principios”, anticipó Regazzoni. Y dijo: “Los seguros de salud solo funcionan cuando hay una cuota obligatoria, y son los Estados los que pueden hacerlo”.

Por ese motivo, el médico planteó que se debe “ampliar la base aportante como sea” y destacó que considera que “a los planes sociales hay que descontarles para aportar al sistema y al PAMI”.

“Me parece bien lo que hacen los jueces, la única forma de arreglar las cosas es poner un tope presupuestario. Tienen que arreglar las cuentas”, concluyó.