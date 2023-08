Pusineri desestima el reclamo de Amsafe: "No pidieron reabrir la paritaria"

Juan Manuel Pusineri, ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, desestimó y puso en tela de juicio la validez del reclamo que planteó Amsafe Rosario, que llamó a un cese de actividades el jueves para exigir la reapertura de la paritaria.

“No hay un pedido de quienes están en la mesa paritaria. Nos solicitaron liquidar el aumento. No hay un pedido de reapertura de la paritaria, este reclamo es de una seccional”, señaló Pusineri en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“La desobligación de alumnos no es facultad de una seccional. Los directores de las escuelas saben que esa posibilidad de desobligar a los alumnos no existe. La autoridad escolar puede hacerlo, una seccional gremial no. Y reitero: Amsafe provincial no pidió esto”, insistió.

Además, el funcionario dijo que “los chicos tienen que estar en las escuelas” y ratificó: “No hay una medida de fuerza del gremio”.