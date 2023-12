Radioinforme 3 Rosario Presidente de ATAP: "Se van a tener que revisar los números del transporte" Audio



El Gobierno Nacional anunció que se recortarán los subsidios al transporte. A la espera de la letra chica de la medida, distintos actores salieron a advertir qué podría suceder.

Leandro Solito, presidente de ATAP, afirmó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que “existe una incertidumbre respecto de cómo se aplicarán los subsidios” y que en función de eso solicitarán modificar las tarifas, “aunque en un marco de profundos cambios post pandemia”.

“De lo contrario, vamos a tener un sistema deficitario que dependa más de otros actores”, añadió. El representante también comentó que no hay más subsidios al combustible, algo que “impacta, como todo”. “Esta semana no pudimos arreglar coches porque no había repuestos”, añadió.

“Se van a tener que revisar los números porque sino va a explotar. Tenemos una estructura pre pandemia y hay un sistema que cambió. Muchos trabajadores que antes se tenían que desplazar, ahora no lo hacen. Necesariamente hay que reconfigurar las cosas”, concluyó.