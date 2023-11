Presente con Massa, Perotti dijo que Milei quedó expuesto como "más que amateur"

Omar Perotti asistió al tercer debate de candidatos a presidente de la Nación en acompañamiento al ministro de Economía de la Nación Sergio Massa. El gobernador de Santa Fe afirmó que Milei quedó expuesto como “más que amateur” por sus expresiones sobre el comercio internacional y destacó que “desconoce cómo funciona el Estado”.

Por otro lado, el mandatario local señaló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que Massa “ha aprendido de sus errores y mejorado” y que considera que este es un momento en el que Argentina necesita de la unidad nacional. “Me siento parte de la convocatoria y activo eso. Siempre se superan mejor los momentos difíciles todos juntos. Los mejores de cada una de las áreas tienen que ser llamados. El presidente tiene que tener la libertad para hacerlo. Hay que construir con el que piensa distinto y sumar”, continuó.

Perotti remarcó que “en la dimensión de lo que enfrentamos a nivel país no veo diferencias para no coincidir en el mismo voto con Mónica Fein”, presidenta del Socialismo. Del mismo modo, no dejó pasar que “hay particularidades que nos diferencian, pero existen momentos en que cerrar la grieta es necesario”.

“Creo que el poner en evidencia el desconocimiento y marcar un diferencial sobre capacidades, estuvo bien hecho por parte de Massa. Muchas veces los argentinos tendemos a que alguien que viene de afuera le fue bien y creemos que eso es lo correcto. Y nadie para un trabajo serio toma un amateur. Eso no quiere decir que nadie venga desde afuera de la política, pero sí que venga preparado”, afirmó.

Y dijo: “El planteo de comercio internacional de Milei es más que de amateur. Los Estados intervienen sí o sí. Pero claramente los volúmenes exportados a Brasil y China no son para darse vuelta. El Mundo no funciona así”.