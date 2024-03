Osvaldo Giordano y el escándalo de los seguros: "Notamos una brecha importante"

El escándalo de los seguros en la Argentina escaló hasta la imputación del ex presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y el allanamiento de Héctor Martínez Sosa, broker amigo del ex mandatario y pareja de su secretaria personal. El andamiaje surgió tras la suspensión de la póliza por parte de la Anses y la vuelta al autoseguro, decisión tomada por el ex titular del organismo, Osvaldo Giordano, previo a ser desplazado del cargo por la caída de la Ley Bases.

En diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Giordano recordó que el seguro “se tomaba porque la Anses presta plata a jubilados y existían quebrantos por la muerte de ellos”. En ese marco, apuntó que “antes se creaba un fondo, un autoseguro” y que “el gobierno de Alberto Fernández cambió el formato por medio de un decreto”.

“Lo suspendimos y notamos la diferencia de la brecha que existía entre los dos modelos”, afirmó el ex funcionario. Sin embargo, reveló que se vio sorprendido por el artículo periodístico que luego derivaría en la investigación judicial: “Sabíamos de la diferencia de valores, pero podía obedecer a múltiples factores. Hasta ahí fue nuestro trabajo”.

“Tengo bastante experiencia en el sector público, pero sorprenden las malas prácticas y el volumen. No siempre implica corrupción, sino ineficiencia, que a veces es más cara que la corrupción”, disparó.

Por último, Giordano se decidió a su salida del Gobierno: “Fue una decisión errónea. El hecho de que debía condicionar el voto de mi pareja -la diputada cordobesa Alejandra Torres-, hizo pensar que hubo un acuerdo entre el Ejecutivo y Córdoba. Lo cual no es cierto. A mí me llamaron Francos y Pettovello. Me sorprendió que se asumiera que tenía que cambiar la decisión de ella y creo que fue un enojo”.