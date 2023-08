Municipales de Rosario rechazan el bono de Massa: "Queremos mejorar el sueldo"

La provincia de Santa Fe confirmó que no pagará el bono anunciado por el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa. En Rosario aún no se sabe cuál es la posición de la Municipalidad, pero de antemano, los trabajadores rechazan el bono.

“Hay cuestiones políticas. Queremos mejorar el sueldo, no bono, queremos paritarias. El bono es por dos meses, el aumento es para siempre. El aumento de los municipales impacta en los jubilados, el bono no. Vamos a evaluar como siguen los acontecimientos”, expresó Antonio Ratner, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario.

“Nos llama la atención la postura de no pagar el bono, no se tiene en cuenta la decisión de los trabajadores”, aclaró luego, aunque en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, insistió: “El bono no es la solución ni un paliativo. No alcanza al sector pasivo y son 30 mil pesos por mes”.

“Acá la política salarial se discute mes a mes. Pero un con un bono no se mantiene el poder adquisitivo”, cerró.