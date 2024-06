Muerte de Lolo: habló el entrenador y dijo que "fue trágico" y hay "doble moral"

El piloto de motociclismo rosarino Lorenzo Somaschini, de nueve años, falleció tras un siniestro en Interlagos, Brasil. Lolo estuvo internado durante cuatro días en un hospital de San Pablo en estado grave antes de que su familia y la organización confirmaran su muerte.

Diego Pierluigi, entrenador de Lolo, se expresó desde Brasil en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y dijo: "Es una tristeza enorme, una tragedia. Todos estamos quebrados, no entendiendo la situación". En ese sentido, atendió que los padres del joven piloto están presentes pero no están en condiciones de hablar debido al dolor que están experimentando.

Lorenzo era alumno del Colegio San Patricio y comenzó a andar en moto a los cuatro años. "Lolito quería llegar al Mundial, Lolito quería ser piloto del Mundial de MotoGP", dijo.

"Esto es un deporte de riesgo”, señaló Pierluigi. Y añadió: “Está el Campeonato del Mundo de MiniGP, que termina su primera temporada este año en España, de chicos de entre 8 y 12 años. En octubre vamos a ir para Colombia, el Campeonato Latinoamericano de MiniGP, son motos también de 160cc, para también pilotos de entre 8 y 14 años. Esto es algo mundial, no es algo que inventamos nosotros, no es que pusimos en riesgo a un chico”.

“En la categoría que estaba Lolo es una categoría formativa de motos de 160cc, motos de una velocidad máxima de 140, donde no era Lolo el más chico de la categoría, había varios pilotos de su edad y, por ejemplo, como digo siempre y lo que todos festejan, porque la gente tiene una doble moral. Lo ve a Marc Márquez, salió ocho veces campeón del mundo, pero Marc Márquez arrancó a los cinco a correr en moto”. Del mismo modo, aseguró que las medidas de seguridad eran altas e incluían monos de cuero y cascos de fibra de carbono.

Sobre el siniestro fatal, su entrenador explicó: "Lolo cayó solo... fue una tragedia... Lolo golpeó el piso con su parte baja de la nuca... todo se unió para llevarnos a esta tragedia". La mecánica del hecho fue un “highside”, que es “cuando la rueda trasera, o sea, la moto viene girando, la rueda trasera patina, empieza a poner la moto perpendicular a la pista, se traba y gira en forma de campana”.

"Queremos recordar a Lorenzo como el niño con su sueño de MotoGP, que esta fue una tragedia, fue una tragedia que nadie imaginó. Son cosas del deporte que no se entienden. A ver, esto no es para justificar nada, pero si vemos la cantidad de carreras y eventos de motos que hay y las fatalidades, el porcentaje es mínimo, pero hoy se trata de un niño, entonces esto causa más dolor", planteó. Y añadió: "Le agradecemos a toda la gente que nos envió mensajes, a todos los que no nos dejaron solos ni un minuto, estamos lejos de casa, estamos en otro país, imagínense estar lejos de todos nuestros seres queridos viviendo este momento, agradecerle a todos ellos".

Por último, apuntó contra "las personas que todavía tienen el valor de poder poner algunas cosas en las redes sociales diciendo palabras que no me entran en la cabeza". "Cómo pueden escribir algo así, no sé qué decirle a esas personas, pero es algo increíble que todavía haya gente que pueda publicar en una red social de los padres o mandar un mensaje diciendo barbaridades", concluyó.