Maestra del joven que murió robando cables: "Estamos en deuda"

Ezequiel Francisco Curaba acababa de cumplir 21 años. El joven estaba en situación de calle cuando quiso robar cables del tendido subterráneo de la EPE y sufrió una intensa descarga de energía, que le provocó quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo. Ya había cometido otros delitos.

Melina Gigli fue docente de la víctima y emitió un mensaje en redes sociales al ver los comentarios negativos que generó un video en el que se podía ver a Curaba quemado. “No quiero que lo recuerden así. Él era Eze, mi alumno, nuestro alumno. Él era muy dulce y andaba con un carro”, dijo.

En diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, la maestra de la escuela Carlos Fuentealba del barrio Santa Lucía reveló que el joven “a partir de circunstancias de la vida tuvo que salir a cirujear”, y añadió que “esa fue su realidad, así como la de otros chicos”.

“Siempre pienso, a partir de situaciones que me tocaron vivir, que algunos no tienen ni una oportunidad. Es complejo lo que uno puede ver sobre los alumnos. Tenemos un gran equipo de trabajo en la escuela, que se transforma en nuestro teléfono en el que los padres nos avisan que los alumnos no van a ir porque no tienen zapatillas, mapas u hojas”, planteó. En la misma línea, Gigli remarcó que frente a ese hecho “todos estamos en deuda”.

Por otro lado, la docente negó que Curaba fuera un ladrón o estuviera en conflicto con la ley: “Ezequiel andaba con un carro cirujeando y eso no es caer en el delito. Ante el hambre, que algunos también desconocen, vio la posibilidad de hacer algo que no correspondía. Pero creo que con 21 años no sé si pudo darse cuenta de lo que iba a suceder”.

“Vivo en Casilda, viajo todos los días a dar clases porque amo la escuela pública y lo que hago. Y en esa imagen terrible que vi de Ezequiel vi a otros pibes del barrio. No quiero que se queden con eso, porque él era otra cosa”, pidió.

Asimismo, Gigli subrayó que su descargo “fue porque vi comentarios terribles” en las redes sociales. “Quiero que mis alumnos tengan otra cara, no esa del video. Comprendo las situaciones de quienes han sufrido violencia, nosotros también tuvimos que atravesarlo, pero no me parece poner en él nuestro propio odio”, expresó.

“No conozco su situación en los últimos meses. Hay muchos chicos baleados, otros son baleados y otros cirujean. Nos tenemos que preguntar por qué. No sé si hay una culpa, pero algo está faltando y otra cosa está llenando ese espacio”, finalizó.