Kohan: “El balance con Menem fue absolutamente positivo para Argentina”

FOTO: Alberto Kohan junto al ex presidente Carlos Menem.

El ex Ministro de Salud y Acción Social y Secretario General de la Presidencia durante el mandato de Carlos Menem, Alberto Kohan, reflexionó respecto de las actuaciones del ex presidente. En diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Kohan destacó las “transformaciones económicas y sociales” que se produjeron durante los años 90 bajo la presidencia del riojano, incluyendo la “modernización económica, la integración al mundo y las inversiones en infraestructura”.

"Si usted se pone a pensar que cuando Menem llegó al gobierno teníamos el 5.000 por ciento anual de inflación, estaban todos los medios en manos del Estado, un país dividido, no había gas en invierno, no había luz en el verano, no había comunicaciones, yo diría que el balance fue absolutamente positivo para el país", apuntó.

En la misma línea, Kohan valoró el rol “pacificador” del país tras un período turbulento que tuvo el ex mandatario: "Menem estuvo seis años preso de la dictadura y muchos que no recibieron ni un cachetazo en esa etapa se han encargado de convertirse en los ídolos de la resistencia".

Sobre las críticas a las políticas implementadas durante los años 90', el ex funcionario respondió: "Menem liquidó las regalías petroleras a las provincias, le dio a Santa Cruz cuando Kirchner gobernaba 900 millones de dólares, lo que hubo es buena política para la Argentina".

En cuanto al avance minero iniciado durante esa década y su impacto actual dijo: "Yo creo que tenemos todo para ser un gran país. Lo que tenemos que tener son controles adecuados para que no nos roben". Finalmente, al ser consultado sobre el Puente Rosario- Victoria, inaugurado en 2003, lo describió como "una obra que tenía más de 100 años de demora" y agregó: "Significó la unión de las provincias. Fue una cosa impresionante".