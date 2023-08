Di Stéfano, sin vueltas: "De acá a fin de año veo el dólar a $1000"

Salvador Di Stéfano evaluó las perspectivas de aumento del dólar blue en medio de la disparada que tuvo lugar en las últimas semanas, de cara a las elecciones 2023. “De acá a fin de año veo el dólar a 1000 pesos”, aseguró en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Además, analizó el impacto del resultado electoral en el mercado. “El lunes no va a pasar nada. Si el resultado es ampliamente favorable a Juntos por el Cambio, subirán los bonos y las acciones, y Massa tendrá un camino más llano al 10 de diciembre porque el que viene le resuelve los problemas de los que se van”, indicó.

Y aclaró: “Si Sergio Massa hace una buena elección, estará bien el Massa político, pero mal el Massa ministro. La economía se va a complicar, caerán los bonos y las acciones. Habrá temor por los próximos cuatro años. Los inversores a esta administración no le tienen simpatía, si a la oposición”.

En torno a la propuesta de dolarización de Javier Milei, señaló: “La dolarización es una fantasía, para dolarizar necesitás dólares. si Milei saca el 22 por ciento de los votos y la gente dice puede ser presidente y la gente compra dólares porque va a dolarizar, se arma una suba del dólar que mama mía”.

Y reveló: “Desde el año 2003 hasta el 2023 se hizo un relevamiento del Banco Central de la balanza cambiaria en Argentina. Hay personas físicas, el campo, la industria. En 20 años los argentinos se guardaron 200 mil millones de dólares. El patrón natural es comprar dólares y guardarlos”.

“Hay 200 mil millones de dólares guardados, y 18 mil en el sistema. No habrá corrida. Esa es guita de una empresa que la tiene ahí para pagar otra cosa. Los depósitos en dólares no existen. El monto de dólares en los bancos es mínimo, no hay que tener miedo”, cerró.