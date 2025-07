Destruyó oficina pública en un ataque de furia: "Pueblo chico, infierno grande"

Un hombre de 48 años fue detenido en San Jorge, Santa Fe, tras ingresar a las oficinas de la Empresa Provincial de Energía (EPE) con un pico y causar destrozos. El incidente, calificado como un "ataque de furia", generó pánico entre empleados y clientes que se encontraban en el lugar, quienes huyeron despavoridos ante la violencia del acto.

El jefe de la Unidad Regional XVIII, comisario Daniel Almada, confirmó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que el agresor "se encuentra detenido en estos momentos a cargo del fiscal en turno". La detención se realizó tras un allanamiento en su domicilio, donde el hombre se había refugiado y no permitía el ingreso de las autoridades.

Almada explicó que el hombre había manifestado "una serie de circunstancias que a él lo apremiaban", aunque no se han ventilado detalles específicos debido a que aún no ha ejercido su defensa legal. El fiscal ordenó una evaluación psicológica y física que determinó que el agresor "comprendía la criminalidad del acto que estaba ejerciendo en ese momento".

El comisario aclaró que no existen antecedentes de denuncias previas contra el hombre, ni por parte de la EPE. "Es una persona común, sin antecedentes negativos", agregó Almada, quien asumió su cargo hace una semana. "Pueblo chico, infierno grande", comentó en referencia a la comunidad local.

El ataque se habría desencadenado por electrodomésticos quemados en su casa, aunque Almada indicó que no se pueden confirmar esos detalles en este momento. "No hubo heridos, ni intentos de agredir a otras personas", aseguró, y destacó que el agresor no había consumido alcohol ni drogas.

Las imágenes del incidente se han viralizado en redes sociales, generando una fuerte repercusión. "Literalmente un relato salvaje", describieron los periodistas que cubrieron el hecho. La situación ha puesto de relieve la creciente tensión social y la necesidad de abordar estos episodios de violencia en la comunidad.

Entrevista de Hernán Funes.