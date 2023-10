Desgarrador relato de la madre de la hincha de Central asesinada de un piedrazo

El brutal crimen de una joven hincha de Rosario Central en el marco del clásico rosarino mantiene consternada a la ciudad santafesina. Ivana Paula Garcilazo Bellón murió luego de ser impactada por un piedrazo en la cabeza tras el encuentro.

El episodio ocurrió en Ovidio Lagos entre Pellegrini y Montevideo. Ivana, vestida con la camiseta "Canalla", se dirigía a su casa cuando fue víctima de un ataque sin explicación. A pesar de los esfuerzos de dos ambulancias que llegaron rápidamente al lugar, el personal médico no pudo reanimarla.

Según señalaron testigos de lo ocurrido, los proyectiles habrían sido arrojados por un grupo de hinchas de Newell´s que se encontraba en la zona agrediendo a las personas que pasaban con vestimenta de su clásico rival.

Alejandra, madre de la muchacha, en diálogo con Cadena 3 expresó: "Yo no caigo, no entiendo, no hay palabras para describirlo. Es una sensación muy rara. Ella no discutió y le tiraron un piedrazo mortal".

Ivana, una joven que trabajaba arduamente en dos empleos para pagar su alquiler, era conocida por su fanatismo por Rosario Central. "Ella era muy fanática de Central, había ido a la cancha. Volvía a su casa porque vivía en zona sur", señaló la mujer.

"Esperemos que una vez empecemos a ver algo de justicia, no que entren en una puerta y salgan por la otra", agregó.

En medio de su dolor, Alejandra compartió los últimos deseos de su hija: "Ivana pidió que la cremaran. No sé qué voy a hacer mañana, no sé si me voy a levantar, no tengo mañana", confesó.

Dolor inmenso: asesinaron de un piedrazo en la cabeza a una hincha de Central tras el clásico



Habla Alejandra, la mamá de Ivana:

Habla Alejandra, la mamá de Ivana:

