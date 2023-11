Denuncian adoctrinamiento en una escuela: "Sus expresiones no fueron adecuadas"

En las últimas horas se viralizó un audio grabado en tercer año de la Escuela de Educación Técnica Profesional N° 462 de Reconquista donde se puede observar a un profesor de historia tratando de descerebrados a los votantes de Javier Milei. Los padres de los alumnos denunciaron lo sucedido y comenzó una investigación por parte del ministerio. Mientras tanto, el docente continúa dando clases.

Roberto Lorenzini, delegado de la Región 2 del Ministerio de Educación, afirmó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que se enteraron de lo ocurrido el mismo viernes, de cuando datan las imágenes, y se lamentó por el accionar del profesor. “En estos momentos, en estas instancias, los estudiantes siempre dialogan con los docentes más allá de la materia. Los alumnos preguntaron, y él se expresó como se vio”.

“Desde mi punto de vista, perdió la oportunidad de dialogar. De ninguna manera estamos de acuerdo en la forma en la que habló”, añadió el funcionario. Sin embargo, destacó que según su punto de vista “no hubo nunca adoctrinamiento”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Comenzamos un trabajo con los estudiantes, que no estaban conformes y que manifestaron lo que sucedió. Convocamos a los padres, pero fueron uno o dos. El docente reconoce el error, que las expresiones no fueron adecuadas y se puso a disposición de charlar nuevamente el tema”, subrayó Lorenzini. Además, explicó que el profesor “está dando clases” porque “aún no he recibido el informe del supervisor” para que se tomen las medidas correspondientes.

“Esto fue algo aislado. Aparecen estas cosas ahora y se da como que pasa siempre. Yo no callo cuando sé que suceden. Cuando nos enteramos nos tenemos que involucrar, porque estamos en una institución de formación de adolescentes”, concluyó.