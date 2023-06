Cortes y piquetes por el paro general de gremios contra la violencia en Rosario

Este jueves está marcado en Rosario, el Gran Rosario y buena parte del país por el paro de transporte de 48 horas que lanzó la UTA (Unión Tranviarios Automotor). A eso en la zona se le suman los cortes y las protestas de los gremios que paran por la situación de violencia que atraviesa la ciudad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, confirmó que a las 7 manifestantes cortaron el tránsito en las dos manos de Circunvalación, a la altura de la avenida Presidente Perón. Además, sumaron un corte en Circunvalación a la altura de 27 de Febrero, que llega hasta Uriburu.

Un camionero tomó contacto con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y contó: “No sabía nada, me enteré cuando tenía el corte acá encima. No te dejan pasar, dicen que te retienen un ratito y después te liberan. Los autos pasan, pero los camiones quedamos acá. Voy cerca, pero se me vence el cupo de la carta de porte y voy a tener problemas para ingresar al puerto”.

Jueves de cortes en el Gran Rosario

A continuación, todos los cortes de tránsito previstos para este jueves, de 9.30 a 11.30:

Rosario

Zona Oeste:

- Presidente Perón y Av. Circunvalación

- Presidente Perón y Servando Bayo

- Presidente Perón y Felipe Moré

Zona Norte:

- Av. Ricardo Alfonsín y Laguna

- Av. Travesía y Av Juan José Paso

- Av. Junín y Av. Provincias Unidas

Zona Sur:

- Av. Circunvalación y España

Zona Este:

- Acceso Sur y Av. Uriburu

Villa Gobernador Gálvez

- Av. San Martín (VGG) y Av. Circunvalación

Fray Luis Beltrán

- Ruta 11, frente a Fábrica Militar

Las voces del paro

Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), habló sobre el paro regional con Primera Plana, en Cadena 3 Rosario:

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El secretario general de Amsafe (Asociación del Magisterio de Santa Fe), Juan Pablo Casiello, dialogó con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y se refirió al paro docente de este jueves:

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Por su parte, Martín Lucero, titular de Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados) Rosario, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y compartió su postura sobre el paro:

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/