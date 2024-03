Conflicto en Acindar: "La empresa no tiene predisposición al diálogo"

Pablo Cerra, abogado de la delegación de Rosario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), explicó detalles del conflicto entre los trabajadores siderúrgicos y Acindar.

“En Argentina hay más de 6 mil personas que dependen de Acindar. Es preocupante la situación. en Rosario esperamos la audiencia del lunes, íbamos a tenerla hoy, pero nos pidieron pasarla. Con Rosario no exploraron alternativas, vinieron con imposiciones”, criticó Cerra en diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Creemos en el diálogo como medida de resolución de conflicto, la empresa no tiene predisposición al diálogo. Con nosotros hablaron de bajar un turno y despedir a 15 personas de la planta Heredia. Cuando se habla de suspensiones con recorte de salario se da una prestación no remunerativa por las horas no trabajadas, no es una reducción del salario”, indicó.

Y agregó: “Los trabajadores no son socios en la ganancia y en las pérdidas los hacen parte. Nadie puede discutir el desplome de la actividad. El problema fue qué pasaba cuando la actividad estaba arriba. ¿Acindar puede justificar sus medidas drásticas con el último balance? ¿Qué hizo y cómo distribuyó las ganancias del año pasado? Debe haber un esfuerzo compartido, cuando las cosas están bien cuando no. Hay empresas chicas que no pueden soportar el desplome de la actividad, no es el caso de Acindar. No podemos permitir que el hilo se corte por lo más delgado”.