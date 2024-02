Acindar suspende operaciones: "Pediremos la conservación de puestos de trabajo"

El grupo siderúrgico Acindar anunció este martes que paralizará sus plantas fabriles en todo el país entre el 18 de marzo y el 15 de abril próximos debido a fuertes caídas en las ventas que, según estimaciones de la empresa, oscilarían “entre un 35 y 40 por ciento”. La decisión se concretará sin realizar despidos de personal, confirmaron voceros de la empresa. A los trabajadores se les otorgarán vacaciones pendientes y francos compensatorios.

Pablo Cerra, abogado de la UOM, señaló en diálogo con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que fue convocado a una reunión para este jueves y aún no recibió la notificación de vacaciones anticipadas para el personal.

“Hemos sido siempre colaboradores en conservar los puestos de trabajo, pero también tenemos una historia reciente bastante fea con la empresa, que fue el cierre de la planta Navarro allá por el año 2018. Nosotros en general, desde UOM Rosario, permanentemente proponemos ideas que sean mancomunadas y que colaboren no solo a que no se pierdan los empleos, sino a que crezca la actividad”, dijo el letrado. Y añadió: “Creemos que hay que salir de la dicotomía de que gremios y empresas están en veredas opuestas. Al contrario, tenemos que ir todos para el mismo camino, siempre y cuando se respeten, que el crecimiento sea para ambos, no para un lado solamente”.

Cerra aclaró que a su parecer podría estar de acuerdo con “el fondo de lo que manifiesta la empresa porque lo veo en las pequeñas empresas”. “Todo lo que es obra pública y lo que está destinado a la construcción, está completamente desplomado”, atendió.

“Ahora, también creemos que, frente a un escenario, hay empresas que tienen espalda para que el hilo no siempre se corte por lo más delgado. Por eso, frente a un planteo de la empresa y que se confirme lo que está trascendiendo por todos los medios, va a ser fundamentalmente la conservación de los puestos de trabajo, no disminuir su salario”, concluyó.