Cándido: "No estamos acostumbrados a vivir de subsidios nacionales"

Juan Cruz Cándido, secretario general del Gobierno de Santa Fe, respaldó al mandatario Maximiliano Pullaro por la postura que sostuvo durante el debate parlamentario de la ley ómnibus. Además, resaltó la autonomía económica de la provincia.

“Nuestra provincia no tiene tanta dependencia de los fondos nacionales, no estamos acostumbrados a vivir de subsidios nacionales. Si aplicaban un 15 por ciento de retenciones a los industriales, dejaban de exportar por no tener ganancias y el país iba a perder millones de dólares. en Santa Fe vivimos de lo que producimos, y muchos en el país viven de lo que nosotros producimos”, indicó Cándido en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Las decisiones de Nación no afectan a los gobernadores al decir que van a fundirlos. Cuando se recortan transferencias a las provincias se cortan fondos para enfermos con cáncer, fondos para alimentos para los pibes que no tienen para comer”, agregó.

En cuanto a las discusiones legislativas, manifestó: “La relación queda bien. Pullaro fue muy coherente en este debate parlamentario, dijo que no acompañaría puntos que perjudiquen a Santa Fe. El Gobierno tuvo una reacción destemplada, entienden que el mandato es ajustar sufra quien sufra. Deben comprender que los gobernadores también fueron electos, y en el caso de Santa Fe con mayor porcentaje de votos que el Presidente”.

“Acá hay un gobernador que se planta, y eso no gusta en Buenos Aires. Deberán comprender que su objeto es el ajuste fiscal y el nuestro es defender a Santa Fe”, insistió.

Y cerró: “Bullrich quizá no estaba informada que los diputados santafesinos votaron a favor de la emergencia en seguridad. Hay un compromiso asumido, no con nosotros, sino con el pueblo de Santa Fe. Dijeron que nos iban a acompañar en materia de seguridad. Eso será un incentivo para que sus amenazas (retirar a Gendarmería) no se concreten”.