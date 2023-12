Bongiovanni a Milei: "Que no se quede corto con las reformas"

Alejandro Bongiovanni, diputado nacional electo por Juntos por el Cambio, habló antes de asumir su lugar en la Cámara baja y analizó el impacto de las medidas que tomará Javier Milei.

“Espero que las reformas sean lo más radicales posibles, que no se quede corto con las reformas. Espero que sean abruptas. Y respecto a la política, hay un mandato claro de cambiar el sistema actual y hacer un ajuste. Hay gente que sabe que el ajuste va a afectar, pero lo quiere igual. Quieren un sufrimiento útil, este sistema así no va más”, explicó Bongiovanni en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“La calle no gobierna. Nos llenamos la boca hablando de democracia, gana un Presidente y tienen que hacer un referéndum diario a las calles”, expresó.

Además, dijo que la sociedad la está pasando mal y “la vamos a pasar peor”, pero insistió: “Estoy ansiosos por el paquete de reformas que presentará el Presidente electo”.

Interna y sorpresa

Las elecciones generales fueron la última foto de una unidad de Juntos por el Cambio que se fue resquebrajando en el proceso previo al balotaje.

“Veo tironeo en Juntos por el Cambio, hoy está todo nebuloso y tenso. Será muy difícil ponerle palos en la rueda tan rápido al gobierno electo respecto de las reformas que quiere instalar. Después del discurso del domingo estarán las siete mil páginas de la ley ómnibus en nuestros despachos. Del kirchnerismo no espero demasiado, peo el statu quo no le sirve a nadie, este país no anda hace rato”, comentó Bongiovanni, y admitió: “No se rompió aún, pero peligra la unidad de Juntos por el Cambio”.

Por otro lado, el legislador electo reveló su rechazo a un beneficio para los diputados. “Me sorprendió cuando hice el trámite previo a la jura. Es un cartón parecido al de discapacidad, para estacionar en cualquier lugar. Y me pregunté por qué. Y dije que no. Pensé, pero no se me ocurrió ningún argumento, no es un médico que necesita salvar una vida”, indicó.

Y completó: “Me pareció curioso y obvio para rechazar. No creo que haga la gran diferencia, pero son pequeños gestos. No escuché ningún argumento que justifique que un diputado pueda estacionar en cualquier lugar”.