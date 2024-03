Alberto Fernández fue imputado por los seguros: "Esto es la punta de un ovillo"

Alberto Fernández, fue formalmente imputado en la jornada de este jueves. La acusación contra el ex mandatario fue por la causa que investiga las contrataciones por parte del Estado nacional a Nación Seguros, y sus presuntos intermediarios vinculados a Fernández.

“Esto es la punta de un ovillo que nos puede llevar a cifras muy importantes. Es un volumen de negocios que el Estado no debería tener. El Estado durante años se autoaseguraba, porque no se muere, no quiebra, etc”, contó la diputada nacional Paula Oliveto Lago, en diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

En ese sentido, la legisladora reveló: “Hace tiempo empezaron a contratar seguros, y no es correcto desde el punto de vista legal y de administración de recursos. Alberto Fernández dijo que tenían que contratar a Nación Seguros, que no tenía problema porque era todo dentro del Estado. Los funcionarios les dijeron que tenían que contratar un broker, que es irregular, con nombre y apellido: Martínez Sosa, que además es su amigo y acreedor de él. Tiene una deuda de más de 14 años”.

Oliveto refirió que “también hay que investigar a Nación Seguros, porque esa plata blanca, si es un retorno, tiene que haberse generado por otros lados” y destacó lo llamativo del presunto valor de las primas, ya que “el Estado tenía un volumen grande de seguros”.