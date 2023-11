Abrió el Hospital Provincial, pero la guardia permanecerá cerrada

El Hospital Provincial amaneció sin atención al público en general este jueves, tras dos jornadas de paro por el pedido de seguridad de los trabajadores. Sin embargo, a las 8 el efector abrió sus puertas, aunque la guardia permanecerá cerrada y hay médicos que exigen más seguridad.

Una mujer habló temprano con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y expresó: “Hasta las 8 hay que esperar. Es hasta que resuelvan el problema. Teníamos que venir por unos análisis, es urgente. Estábamos con turno asignado”.

Otra mujer contó lo que le pasó y dijo: “No nos avisaron nada. Traje al nene al área de psiquiatría. Somos de Villa Constitución”.

Guardia cerrada

Una de las médicas residentes del hospital expresó su descontento con la reapertura del efector y dijo que no están garantizadas las medidas de seguridad.

“Hoy se iban a evaluar las medidas. La guardia no va a abrir. Las medidas de seguridad no son tales. La puerta por la que entraron los asesinos es la misma. No está más el destacamento policial, que pasaría a estar adentro”, señaló.

Audio

Y, en medio de la protesta de médicos, agregó: “Nadie se acercó a hablar con nosotros. Esto es un parche, no alcanza. Queremos trabajar, pero seguros. Estamos desprotegidos, no escuchados y no valorados”.