Zelenski felicitó a Milei y propuso que Argentina organice una cumbre por la paz

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, felicitó a Javier Milei por su triunfo en el balotaje presidencial y propuso a la Argentina como sede de una cumbre de paz sobre Ucrania. Así lo aseguró la diputada electa por La Libertad Avanza y futura canciller Diana Mondino, quien confirmó que existe buena voluntad por parte del nuevo gobierno para organizar el evento.

El primer mandatario de Ucrania también le transmitió su "aprecio" por la "postura clara de apoyo" a su país en la guerra que mantiene con Rusia desde febrero de 2022.

"Felicitaciones a @JMilei por su contundente victoria en las elecciones presidenciales de Argentina. Aprecio su postura clara de apoyo a Ucrania. Espero trabajar juntos para fortalecer nuestra cooperación y restaurar el orden internacional basado en el derecho internacional", escribió el jefe del Estado ucraniano en su cuenta de la red social X.

I just spoke with Argentina’s President-elect @JMilei to thank him for his clear stance. No balancing between good and evil. Just a clear support for Ukraine. This is well-noticed and appreciated by Ukrainians.



We discussed how we can develop relations between Ukraine and… pic.twitter.com/A6wuoLdcY0