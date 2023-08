Robos grupales en comercios de distintos lugares del conurbano bonaerense

FOTO: El supermercado Día de José C. Paz fue atacado por una turba (Foto: captura de NA).

Comerciantes de distintas localidades del conurbano bonaerense exteriorizaron su temor este martes a la noche por posibles robos y saqueos y cerraron las puertas de sus comercios, aunque en dos supermercados Día de las localidades bonaerenses de José C. Paz y Don Torcuato se produjeron actos vandálicos cometidos por unas 80 personas.

Si bien en la mayoría de los casos se trató de falsas alarmas, confirmaron que hubo asaltos grupales en supermercados de Moreno, Merlo, Escobar, José C. Paz y Tigre (Don Torcuato), al tiempo que intentaron robar un local de electrodomésticos en Pilar, donde hubo cuatro apresados.

La jueza de turno de San Martín, Gabriela Persichini, confirmó este martes que se inició una investigación por saqueos cometidos en un supermercado Día de la localidad bonaerense de José C. Paz.

"Derribaron las puertas e ingresaron al lugar, que estaba cerrado por el rumor de saqueos. Hay muchos destrozos. Llegó la Policía y les tiraban con piedras y botellas. Tuvieron que pedir refuerzos y bajaron cinco patrulleros más", sostuvo la magistrada en declaraciones al canal LN+.

Asimismo, remarcó que "hay cuatro detenidos, pero también muchos prófugos, por lo que hay una investigación profunda para identificarlos y ver cómo se iniciaron estos saqueos".

"Me sorprende que nieguen el hecho, porque en el lugar está hasta el ministro Sergio Berni y el jefe de Policía (Daniel García) en José C. Paz. Por ahí, no tuvo la información suficiente el intendente", añadió Persichini.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, afirmó que hubo "un saqueo por el que se pudo actuar rápidamente y se detuvo a una persona".

"Estos vecinos que saquearon un supermercado Día son en su mayoría jóvenes. Queremos llevarle tranquilidad a la población, porque estamos muy atentos a lo que pueda pasar en cada lugar de Tigre", precisó Zamora.

Los intendentes de algunos municipios salieron a desmentir estos hechos, aunque, en el caso de José C. Paz, la magistrada se mostró sorprendida por la negativa de esos episodios, cuando ella está al tanto de que fueron cometidos este martes por la tarde y apunta a unas 80 personas.

En los partidos bonaerenses de Merlo y Morón circularon versiones de posibles saqueos y por prevención arribaron rápidamente los uniformados.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó este martes por la noche que hubo 36 detenidos, habló de episodios "coordinados" y denunció una campaña en redes sociales incitando al saqueo.

Un supermercado chino de La Reja, en el partido de Moreno, había sido saqueado y luego fue prendido fuego. Las imágenes fueron captadas por vecinos que compartieron los videos en las redes sociales.

Asimismo, el dueño del comercio recibió un ladrillazo en la cabeza y debió ser internado, aunque luego fue dado de alta.

"A partir de las 19, hubo diferentes focos de robos organizados a distintos comercios de Moreno. La Secretaría de Seguridad municipal, junto con la Policía bonaerense, detuvo hasta ahora a ocho personas que serán investigadas por los delitos cometidos", informaron en un comunicado oficial del municipio de Moreno.

Otro episodio ocurrió cerca de las 19.15 en Escobar, donde intentaron entrar al supermercado Día, de Maquinista Savio. Por ese hecho, hubo seis detenidos, cuatro de ellos menores de entre 12 y 15 años.

En Tres de Febrero, la Municipalidad indicó: "Se detectaron intentos de vandalismo en comercios, que fueron disuadidos y neutralizados por agentes de fuerzas especiales provinciales. Hay detenidos por estos hechos y ya se encuentran a disposición de la Justicia".