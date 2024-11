Murió la única sobreviviente del derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell

María Josefa Bonazza, la única sobreviviente del derrumbe en el hotel Dubrovnik de la ciudad costera de Villa Gesell, murió debido a una descompensación luego de pasar varios días en terapia intensiva.

Según fuentes policiales, Josefa, conocida como "Pelusa", había enfrentado una compleja recuperación tras ser rescatada de los escombros del edificio. Su fallecimiento ocurrió este jueves a la madrugada.

La mujer se hospedaba en el edificio Alfio 1, ubicado al lado del hotel Dubrovnik junto a su marido, Federico Ciocchini (84), quien murió en la tragedia junto a otras siete personas.

El pasado 13 de noviembre, Bonazza ingresó de urgencia al Hospital Municipal Felipe A. Fossati de Balcarce, su ciudad de residencia, debido a una descompensación. Luego de unos días en terapia intensiva, fue dada de alta el 20 de noviembre.

La mujer continuó la recuperación en su hogar y su cuadro de salud volvió a complicarse, lo que llevó a un nuevo ingreso a la terapia intensiva. Pero en esta oportunidad, Josefa no pudo sobrellevar a las secuelas físicas que le provocó el derrumbe.

La mujer sufrió lesiones óseas en ambos brazos y diversos politraumatismos como consecuencia de la caída de parte de la estructura y de piezas de hormigón y mampostería del hotel Dubrovnik.

Josefa y Federico solían viajar desde Balcarce a Villa Gesell para descansar. Ella era abogada y había sido concejal por el ARI en su ciudad natal.

María Josefa Bonazza habló el 6 de noviembre pasado con Cadena 3 y contó que hizo sonidos en código Morse pidiendo auxilio y que tras el desmoronamiento notó que su marido, Federico César Ciocchini, no respondía.

Derrumbe en Villa Gesell: conmovedor testimonio de la única sobreviviente

"Escuchamos dos explosiones muy fuertes y luego se produjo el desplome del edificio. Tuve la suerte que no tuvo mi marido, mi amor. Nunca dudé que iba a salir de ahí. Nunca. Primero pensé que íbamos a salir los dos. Pero bueno, me tocó a mí", relató a esta emisora.

"Lo único que hice fue respirar, para no ponerme mal, y rezar", comentó. A pesar del sufrimiento, su determinación fue clave: "Me había concientizado que tenía que soportar todo para que me ayudara".

Los rescatistas confirmaron que el tiempo de espera fue largo, pero para ella, hubo momentos que se sintieron cortos. "Hay momentos que se te hacen largos, momentos que no. Cuando estás en una situación así, soportás todo", agregó.

También mostró su gratitud hacia los bomberos que la rescataron. "Les dije que tienen las dos más grandes vocaciones que existen, que son de bombero y de médico. Las dos cosas juntas en una misma persona. Imaginate. Son superhéroes”, afirmó.

María Josefa tenía 79 años.

