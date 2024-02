Milei visitó al Papa y presentó en el Vaticano su plan para salir de la crisis

FOTO: Una reunión de to no amistoso.

El papa Francisco alteró su agenda habitual para destinar una hora a dialogar con el presidente Javier MIlei, en un encuentro que había generado grandes expectativas dado los desencuentros y las críticas que hizo el mandatario sobre el pontífice.

Durante la visita, Milei presentó en la Secretaría de Estado de la Santa Sede su plan "para enfrentar la crisis económica" de la Argentina.

"No me tenía en esa tarea, pero si usted me lo pide, lo hago", le dijo Milei al Papa, haciendo referencia a una conversación previa que no trascendió, al entrar en la Biblioteca del segundo piso del Palacio Apostólico a las 9 hora de Roma (5 en Argentina), en donde estuvo hasta las 10 para una reunión privada, informaron fuentes vaticanas a Télam.

Tras el encuentro privado, el Papa saludó a la delegación que integran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la canciller Diana Mondino; el ministro del Interior, Guillermo Francos; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el anunciado secretario de Culto, Francisco Sánchez; y el rabino designado embajador en Israel, Axel Wahnish.

El Presidente Javier Milei y la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei, junto a Su Santidad el Papa Francisco.



Dios bendiga al pueblo argentino. pic.twitter.com/46EeQHDZJS — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 12, 2024

La reunión, según el cronograma del Vaticano, iba a tener una duración de media hora, ya que Francisco tenía luego agendado un encuentro con los miembros de la Academia Pontificia para la Vida, que debió retrasar por la audiencia con el Presidente.

Luego de la reunión con el Papa, el Presidente mantuvo un encuentro con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, que estuvo acompañado por el canciller de la Santa Sede, al arzobispo Paul Richard Gallagher.

"Durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado, se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y la República Argentina y el deseo de reforzarlas aún más", informó luego un comunicado vaticano.

"A continuación, se detuvieron en el programa del nuevo Gobierno para enfrentar la crisis económica" y "en la continuación de la conversación, se abordaron varios temas internacionales, en particular los conflictos actuales y el compromiso por la paz entre las naciones", sostuvo la nota oficial.

"Siempre dialogar"

El Papa es una persona que siente mucho cariño por todos y no se puede pensar que tenga animosidad con nadie. La idea del Papa es siempre dialogar y poner en la mesa distintos puntos de vista", dijo hoy el cardenal cordobés Víctor "Tucho" Manuel Fernández, que se reunió con Francisco a primera hora de este lunes, en un diálogo con la prensa sobre el vínculo del pontífice y el mandatario.

Los regalos

Durante el tradicional intercambio de regalos, el Presidente le obsequió al Papa una carpeta con la copia de la carta manuscrita del canciller José María Gutiérrez a Juan Bautista Alberdi acreditándolo como representante en Europa, de mayo de 1854; un cuadro con la postal conmemorativa de la flamante santa Mama Antula que el Correo Argentino distribuyó en agosto de 2017 ocasión de su beatificación y alfajores de dulce de leche y galletitas de limón.

Francisco, en tanto, le regaló una medalla de bronce inspirada en el baldaquino De San Pedro, una colección de sus escritos con encuadernación en cuero rojo y detalles dorados, entre ellos las encíclicas Laudato si' y Fratelli Tutti, y una copia del mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año, centrado en la Inteligencia Artificial.

El presidente Javier Milei obsequó al sumo pontífice una carpeta con la copia de la carta manuscrita del canciller José María Gutiérrez, acreditando a Juan Bautista Alberdi como representante en Europa, un cuadro de Mama Antula, alfajores y galletitas de limón pic.twitter.com/ImpOXoE444 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) February 12, 2024

Domingo de distensión

El primer encuentro entre el Papa y Milei se produjo el domingo en la Basílica de San Pedro, en el marco de la misa de canonización de María Antonia de San José de Paz y Figueroa, la laica conocida como Mama Antula, que se convirtió en la primera santa argentina de la historia.

"Es un momento muy importante para la historia argentina"; dijo Milei a la prensa dentro de la Basílica, donde estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la canciller Diana Mondino; el ministro del Interior, Guillermo Francos; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, entre otras autoridades.

Tras la misa, apenas pasadas las 11 de Roma, Francisco se acercó a saludar a Milei en su silla de ruedas antes de dejar la Basílica y los dos jefes de Estado se despidieron con un abrazo, en un saludo que no estaba previsto.

La informalidad y calidez del encuentro fue reflejada luego en las redes sociales.

La agenda

La visita del presidente Milei a Roma continúa con dos reuniones de primerísimo nivel.

9:30 (hora argentina) /13:30 (hora Roma): con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella.

11:00 (hora argentina)/ 15:00 (hora Roma): Encuentro del Jefe de Estado con la presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni.