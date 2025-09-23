Milei llegó a New York para reunirse con Trump y destrabar la ayuda financiera

El presidente Javier Milei viajó, en medio de la crisis, a Estados Unidos, donde se reunirá con su par norteamericano, Donald Trump, y llevará adelante un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, entre otras personalidades de la política y la economía global.

Milei tiene previstas entrevistas con el economista argentino doctorado en Harvard, Alberto Ades, y con la representante del FMI, Kristalina Georgieva, en un encuentro donde también estarán presentes el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

También tiene agendado un encuentro con el economista estadounidense Xavier Sala i Martin, reconocido y destacado por su análisis acerca del crecimiento económico.

Por otra parte, tiene programado asistir hoy a la intervención del presidente Trump, en el Debate General de la 80º Asamblea General de la ONU, cerca de las 10.45. Dos horas después, tendrá un encuentro bilateral con él y, esa misma noche, participará en una recepción ofrecida por el mandatario estadounidense.

El miércoles, Milei intervendrá en el Debate General de la ONU, que se llevará a cabo a partir de las 12, y participará en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, donde estará presente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves, en su último día de la gira, se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y participará de la entrega del premio de la organización B’nai B’rith. Además, mantendrá un encuentro con Donald Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano. Se prevé su arribo a Buenos Aires el viernes, a las 8:30.