Milei habló sobre el veto a jubilaciones y universidades: "Defienden sus curros"

El presidente Javier Milei celebró este martes que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcionará como órgano auditor de las universidades nacionales y sostuvo que "los chorros están en peligro".

"Hoy salió el dictamen, los vamos a poder auditar, los chorros están en peligro", dijo Milei al disertar en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 del Banco Central.

"Estamos domando a este toro salvaje, vamos a resistir todo lo que haya que resistir. Cuando hubo que poner lo que hubo que poner sobre la mesa, jugándosela por el equilibrio fiscal, donde los populistas querían rompernos las cuentas públicas, independientemente del impacto que eso tenía en imagen", sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y puntualizó: "Estoy dispuesto a pagar todos los costos que tenga que pagar, si le tengo que vetar a los jubilados, a los farsantes que defienden sus curros a través de la figura de las universidades con grandes mentiras, lo voy a hacer, porque mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable. Así lo hice".

En su discurso, de casi una hora y media, el mandatario se refirió también al interrogante sobre la salida del cepo al dólar y repitió que no sabe cuándo se concretará porque "va a depender de la decisión de los agentes".

"¿Cuándo salimos del cepo? El tiempo es de Dios... va a depender de la decisión de los agentes. Cuando la inflación observada vaya tendiendo a la inflación inducida, va a ir despareciendo el money overhang (sobrante monetario). Ahí convergen los tipos de cambio y la tasa de inflación, y conforme voy resolviendo el tema de los stocks y, si no hay exceso de oferta de pesos, puedo abrir el cepo aun no teniendo dólares. Hay que ver esta mecánica. Ese día vamos a abrir el cepo. Cuándo será, no sé", cerró.

En la primera fila siguieron su mensaje el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y su novia, Amalia "Yuyito" González, entre otros asistentes.

Al iniciar su exposición, Milei sostuvo que "una de las cosas que nos rompía los ojos era lo que estaba pasando con la tasa de inflación" en el país "en el inicio de diciembre", antes de que asumiera su mandato.

"La inflación diaria estaba en el 1%, y si lo anualizaban implicaba que venía viajando al 3.700%", dijo el Presidente, quien además agregó que "la brecha era del 200 por ciento".

Y afirmó: "Yo no devalué, la devaluación ya estaba ahí y solo era una cuestión de sincerar".