La fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, acusó al Gobierno de enviar alimentos en mal estado y pidió que "ayuden a la gente".

"Yo lo único que pido es no tener que sufrir otros cuatro años como lo venimos sufriendo nosotros. No tenemos que sufrir estas divisiones, como me ha hecho a mí Desarrollo Social en mandarme comida en mal estado, escribirles y nunca tener una respuesta", contó.

En declaraciones televisivas, arremetió contra la Casa Rosada: "Éste es el peor Gobierno que me tocó vivir".

"A mí no me votaron y sin embargo ellos vienen, hacen cola y yo les doy la solución. Los políticos que prometieron ayudar nunca están", se quejó.

Y, al volver sobre el envío de mercadería en mal estado, continuó: "Éso me dolió mucho, porque he trabajado sola y sin una persona política que nos ayudara cuando tienen la obligación de hacerlo. A la gente yo no le miento. Yo a la gente le digo la verdad y no puedo prometer lo que no puedo cumplir".

Además, alertó que la situación económica "ha empeorado muchísimo" y señaló que los ingresos de muchas familias "no alcanzan", lo que las obliga a acudir a los comedores a pedir ayuda.

Por otra parte, la fundadora de Los Piletones también se refirió a las elecciones presidenciales y expresó su apoyo a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

"Con Patricia se trabajaría porque conoce lo que es el trabajo, no solamente social, sino la seguridad. Conoce lo que es la villa porque ha trabajado en ellas, y creo que sería una muy buena Presidenta, apoyo mucho a eso", manifestó.

En tanto, al referirse al postulante presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, Margarita Barrientos expresó: "Hizo una buena campaña, pero no lo veo siendo Presidente".