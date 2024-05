Kicillof cruzó fuerte al Gobierno por la falta de fondos: "Son unos inútiles"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló este viernes de la denuncia por abuso sexual contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y también criticó duramente al Gobierno, al calificarlo de "una manga de inútiles; es un gobierno de millonarios, mentirosos".

El mandatario bonaerense le contestó al jefe de Estado, que este jueves por la noche lo tildó de "incompetente".

Kicillof se expresó así al encabezar una recorrida por los municipios de Torquinst y Coronel Pringles, donde entregó viviendas.

"El Gobierno nacional no está, andará por ahí haciendo conciertos o dando vueltas por el mundo, pero no está", ironizó el gobernador de Buenos Aires.

Milei sostuvo también que en 2027 La Libertad Avanza (LLA) se quedará con el control de la Provincia.

"No solo que le vamos a ganar en el 25, sino que en el 27 nos vamos a quedar con la provincia de Buenos Aires", enfatizó el Presidente en declaraciones televisivas, y consideró sobre Kicillof que "cuesta encontrar a alguien tan incapaz".

"No le alcanzan los recursos y va y pone recursos en otras provincias mientras tiene la provincia dinamitada", evaluó Milei, en referencia a la entrega de patrulleros que hizo Kicillof a Santa Fe.

Kicillof habló sobre la causa de abuso sobre Espinoza

El gobernador de Buenos Aires hizo referencia al procesamiento que dictó la Justicia sobre el mandatario comunal y señaló que no sabe "cuál es la situación de cada uno de los que están en su faz privada, lo que es personal".

En tanto, subrayó que la provincia de Buenos Aires es la única que tiene un Ministerio de Mujeres y aseguró que su postura en el tema es "muy clara".

Al ser consultados sobre por qué se mostró con Espinoza esta semana cuando ya se sabía de su causa judicial durante un acto público, indicó: "Lo que digo es es que si yo voy o no voy no estoy sacando un fallo judicial, porque no es mi función".

Espinoza, muy cercano a la vicegobernadora Verónica Magario, fue procesado y embargado en el marco de una causa por abuso sexual que inició una ex empleada suya.

La mujer era novia de un amigo de Espinoza y se desempeñaba como su secretaria en 2021 cuando sucedieron los hechos denunciados.

Este jueves, el presidente Javier Milei cuestionó a Kicillof y al kirchnerismo por tener "doble vara" y "proteger" a dirigentes acusados de cosas "aberrantes.