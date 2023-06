Kicillof busca reunirse con la mujer que irrumpió en un acto en Brandsen

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, contó que tiene intenciones de reunirse con la mujer que irrumpió en su acto en el partido de Brandsen y señaló que "aunque sea un tema municipal, provincial o lo que sea, hay que intentar contactarla a ver si se la puede ayudar".

En declaraciones radiales, el mandatario provincial sostuvo que se trato de un momento "bastante tenso" dado que intentó convencerla de charlar luego del acto, pero la vecina avanzó sobre él y le arrebató el micrófono que utilizaba para realizar una queja sobre la falta de médicos pediatras en el hospital local Francisco Caram.

La cercanía con el gobernador hizo que se activara el protocolo de seguridad que derivó en el personal de custodia interviniendo y forzándola a retirarse.

"La señora reclamaba por un tema del hospital municipal y le dije que no tenía problemas en escucharla cuando terminara. En este caso agarró el micrófono, por eso se armó esa situación, pero si alguien se acerca la escuchas, para eso estamos", indicó Kicillof tras el incidente en el acto en el que que estuvo acompañado por el intendente local, Daniel Cappelletti.

Según explicó, dos funcionarias de su Gabinete, Cristina Álvarez Rodríguez y Jesica Rey, tuvieron un breve contacto con la mujer, una vez pasado el incidente. "Estaba muy nerviosa, afuera también con las ministras. Son cosas que pasan y no era nada de gravedad", aclaró el gobernador.

Incidente de seguridad en un acto de Axel Kicillof: una mujer subió al escenario e interrumpió su discurso a los gritos



Ocurrió esta mañana en la ciudad de Brandsen. La agresora quiso tomar el micrófono para hacer un reclamo frente a las autoridades pic.twitter.com/7rc09ZhZLL — Eduardo Nelson German (@eduardongerman) June 1, 2023

Fuentes presentes en el intercambio encabezado por las funcionarias aseguraron a la agencia Noticias Argentinas que la vecina "en ningún momento quiso decir si tenía algún problema puntual", y que después de varios minutos, se fue a pesar de que se le había aclarado que "el gobernador no tenía problemas en atenderla".

Kicillof remarcó que su forma de gestionar es en contacto con la sociedad y aclaró que pretende mantenerla: "Me debo haber sacado montones de fotos, saludar, te dan una cartita, para eso estamos. Hago entrega de escrituras decenas y decenas y son actos de mucha cercanía".

"Gobierno de una manera única y exclusiva que es cerca de la gente, y no conozco otra manera. Y así ando, todo el tiempo se me acerca gente, yo trabajo así, sería una perdida muy grande ir a algún lugar y no hacerlo", añadió.

Por último, explicó sus dichos en los que hizo referencia al atentado contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y a pesar de las críticas entre las que figuran las del propio intendente de Brandsen, Kicillof descartó haber comparado ambas situaciones.

"Pusieron en un diario que quería compararme y revictimizarme, lo que dije fue que hay protocolos que tienen que ver con la seguridad", concluyó.