Jorge Macri respaldó vetar la movilidad jubilatoria: "La plata no es mágica"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expresó su apoyo a un posible veto presidencial a la fórmula de movilidad jubilatoria que fue aprobada en Diputados.

En conversación con la prensa, Macri destacó la dificultad económica que supone la implementación de esta medida.

"Es complicado que desde la oposición se impongan proyectos de impacto presupuestario. En Argentina, tiene que cambiar la aprobación de leyes sin medir las consecuencias presupuestarias", cuestionó.

En ese sentido, consideró que el legislador debería plantear que si algo que se considera importante cuesta dinero, "sáquenlo de otra partida".

"A veces es lindo legislar en general. No me refiero a la necesidad obvia de que los jubilados recuperen ingresos, pero no es de esta manera", apuntó.

Y subrayó: "La plata no es mágica, no aparece, no llueve del cielo", afirmó Macri. El referente del PRO señaló que aunque entiende la necesidad obvia de que los jubilados recuperen ingresos, no cree que este proyecto legislativo sea el camino correcto para lograrlo.

Informe de Ariel Rodríguez.