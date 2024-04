Francos dijo que la CGT está dispuesta a discutir una reforma laboral atenuada

El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó que la CGT es "consciente de que hay reformas que pueden acompañarse perfectamente" en materia laboral.

"Fue una reunión muy constructiva en la que los dirigentes sindicales expresaron diversas posiciones, algunos cuestionamientos, diferencias. Es una primera reunión amplia en la que quedaron abiertas las puertas para armar algunas mesas técnicas que nos permiten ver si es factible introducir dentro de la Ley Bases algunos aspectos que hacen a las relaciones del trabajo y que generan impacto negativo en la voluntad de los empresarios de contratar nuevos trabajadores", sostuvo el funcionario nacional respecto de su encuentro con la cúpula de la central obrera.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, el integrante del Gabinete indicó que "política es diálogo", aunque aclaró que "dialogar una veces es más difícil que otras".

Francos comentó que los sindicalistas "son conscientes de que hay reformas que pueden acompañarse perfectamente" en materia laboral.

"Se dan cuenta de esta relación que hay entre trabajadores formales e informales. Hay que hacer más flexible las relaciones de trabajo para el empleador, sino no se va a crear trabajo nuevo", manifestó.

Tras reconocer que incluir reformas laborales en el DNU 70/2023 sin tener el acuerdo de la CGT fue un "error de procedimiento, de tratamiento político", el ministro del Interior subrayó que en los artículos del nuevo texto de la iniciativa reformista "están centrados algunos temas que le importan a los inversores en este momento de la Argentina para poner la máquina de la economía en movimiento".

"La Ley Bases tocaba una serie de temas que a lo mejor requieren más discusión o avance en la relación" con la oposición, admitió.

Por otra parte, también se refirió a la feroz interna en el bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza, que el pasado miércoles tuvo la remoción de Oscar Zago como jefe de la bancada y la designación de Gabriel Bornoroni en su lugar.

"Se generan pujas y tensiones y a veces no se resuelven bien. Estos temas no suelen tomar estado público, pero al ser el bloque del Presidente tomó repercusión. No creo que se llegue a ninguna ruptura del bloque", analizó.

E insistió: "Lamento que haya tomado estado público, porque se podría haber resuelto todo internamente".

Finalmente, Francos destacó que el presidente Javier Milei "está controlando la situación macroeconómica" y minimizó los ataques del líder liberal contra distintos sectores.

"No creo que el Presidente esté dogmatizado o radicalizado. Tiene una enorme cantidad de problemas para resolver y todos son candentes, urgentes, generan dificultades", manifestó.

Y concluyó: "Él utiliza los medios que tiene a su alcance para contestarle a la gente, a los actores de la política o a los periodistas de la manera en que a él le parece".