Fantino cruzó a Katopodis por el paro activo del Gobierno en la obra pública

El pasado 13 de septiembre el Gobierno convocó a un paro activo en la obra pública para alertar a los trabajadores sobre los planes que los candidatos presidenciales opositores tendrían sobre el área, lo que indignó a muchos.

Entre ellos, Alejandro Fantino lo cruzó al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, al reprocharle en el programa "Neura" haber impulsado esa medida.

"No podés cortar una obra, Gabriel, y menos con la mía", le dijo el periodista durante la entrevista, ante lo que el funcionario le respondió: "No estoy de acuerdo, puedo ir a conversar y escuchar, en el marco de una gran preocupación que hay en el sector de lo que va a pasar con los trabajadores".

"Me volví loco, me enojó. Aceptá con humildad que me enojó y la gente se enoja. No podés una obra, porque yo me siento un pelo**** pagando todos los meses los impuestos. No la podés cortar y menos con la mía, cortala con la tuya", completó el conductor radial.

Ante ello, Katopodis le planteó: "Yo puedo ir a conversar y escuchar en el marco de una gran preocupación que hay en el sector de lo que va a pasar con los trabajadores".

Luego Fantino le dijo que lo hubiera hecho en otro horario y no en horas de trabajo, ante lo que el funcionario ironizó: "¿Querés que vaya a las dos de la mañana?".

En ese marco, Fantino concluyó: "¿Y vos creés que los trabajadores van a entender más porque vos vayas a hablarles? ¿No piensan por ellos mismos? ¿Qué sos vos, el oráculo de Delfos que tenés que ir a decirles lo que va a pasar?".

