Espionaje ilegal: Tailhade se presentó como querellante en la causa

El diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade se presentó como querellante en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a políticos, jueces y otros personajes públicos por parte de un ex policía bonaerense calificado por la justicia como "agente inorgánico" de inteligencia.

El diputado oficialista sostiene que él también fue víctima de tareas de espionaje ilegal, pese a que la oposición lo responsabiliza como autor.

Tailhade se presentó "en la causa iniciada por denuncia de varios magistrados por presuntas acciones de inteligencia ilegal" y afirmó que "no hace falta brindar mayores detalles sobre las razones que fundamentan esta presentación".

"Tan solo basta acudir a las portadas de los principales medios de nuestro país para advertir que me encuentro señalado por diversos periodistas como miembro o incluso jefe de la organización que se investiga en autos", advirtió Tailhade.

Desde la oposición le pidieron el desafuero para que sea investigado por presunta obtención de datos privados de Elisa Carrió, Luis Juez y por la filtración de los chats de jueces, funcionarios porteños, fiscales y agentes de inteligencia que viajaron al Lago Escondido en octubre de 2022 invitados por dos directivos del Grupo Clarín.

"No hace falta enfatizar que en el dictamen de esta Fiscalía que ha trascendido a la opinión pública no me encuentro mencionado en ninguna de las 169 páginas que integran ese documento", contrapuso el diputado oficialista.

"Sin embargo –reconoció-, sí es relevante determinar si en el Anexo I, en el que según el dictamen mencionado se encontrarían detallados los 1196 informes de inteligencia, se encuentra identificada una carpeta con mi nombre".

De esa manera, Tailhade aludió a un artículo periodístico que sostiene que "Entre los perfiles a los que entró Zanchetta", -en alusión al ex policía Ariel Zanchetta, detenido por acciones de inteligencia ilegal- "se hallan los de los gobernadores … y del diputado oficialista Rodolfo Tailhade".

"Solicito del Sr. Fiscal se me informe si en el Anexo I del dictamen ya indicado se encuentra una carpeta con información de inteligencia con mi nombre", reclamó.