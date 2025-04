El Gobierno calificó de "política" el paro y lo asoció a la campaña de Santoro

FOTO: El jueves 10 de abril se llevará a cabo el tercer paro general de la CGT desde que Javier Milei asumió la presidencia, por lo que una gran cantidad de servicios no funcionarán durante las 24 horas que durará la medida de fuerza. FOTO (NA/JUAN VARGAS)

El gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo desafío con el tercer paro de la Confederación General del Trabajo (CGT), programado para el jueves 10 de abril. Desde la Casa Rosada, la protesta es calificada de 'política', vinculándola con la campaña del peronista Leandro Santoro. 'Es el paro de los amigos de Santoro', afirmó una fuente cercana al despacho presidencial en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.

A pesar de la protesta, el gobierno insiste en que mantiene una 'buena relación' con la CGT y aseguraron que continuarán el diálogo. Sin embargo, también desarrollaron estrategias para desarticular el paro, incluyendo la designación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como su interlocutor, lo que no resultó efectivo, ya que desde la CGT desestimaron la posibilidad de conversar sobre la medida de fuerza.

Francos, en un intento de disminuir la preocupación por el paro, comentó que los temas propuestos son 'un poco difusos', y expresó que la representación de los líderes sindicales será evaluada por la sociedad. 'El tema de los contratos laborales sí es preocupante para la dirigencia y habrá que dialogar con ellos', agregó en su intervención ante Radio Rivadavia.

Asimismo, el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, se pronunció en redes sociales, insistiendo en que 'el paro de la CGT no perjudica a Milei, sino a la gente'. Lanari subrayó que la acción sindical afecta a los trabajadores que desean cumplir con sus labores. 'La mafia sindical no solo atrasa 80 años, también obstaculiza el correcto funcionamiento del país', concluyó.

La CGT tiene previsto interrumpir el servicio de trenes, subtes y premetro durante el paro, que se produce tras una movilización en apoyo a los jubilados frente al Congreso. Sin embargo, los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuarán operando gracias a la conciliación obligatoria vigente para el sindicato de la UTA, lo que ha sido celebrado por el gobierno, que anticipa un acatamiento bajo a la medida de fuerza.

Desde la CGT, los referentes sindicales emitieron un comunicado donde argumentan que 'el ajuste ha recaído sobre los trabajadores y jubilados, mientras el sector financiero ha multiplicado sus ganancias de manera obscena'. A pesar de esto, el gobierno considera que la protesta acarrea beneficios políticos para la CGT, pues les da la oportunidad de 'confrontar con quienes quieren preservar sus privilegios'.

Desde Balcarce 50 aseguraron que a la CGT no le temen. 'No tenemos inconvenientes con que paralicen, no afectarán en nada el amperímetro', manifestaron fuentes gubernamentales.