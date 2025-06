El análisis de Giacobbe sobre Cristina: electorado sin liderazgo en el peronismo

El analista político y consultor en opinión pública Jorge Giacobbe brindó un análisis profundo del contexto político en Argentina, especialmente tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner y ante el cierre de listas que se aproximaba en julio.

“Cristina fue presa y lo que la sociedad sufrió fueron 4.000 vidrios rotos, incluyendo los de mi auto, y eso es insignificante. No hubo revolución, no hubo sangre, no hubo bajada de Sierra Maestra. La política actual no se resuelve en la calle como en los 70. Lo que se observa es más un signo de debilidad que de fortaleza”, expresó durante una conversación con Rivadavia AM 630.

Desde su perspectiva, el kirchnerismo se encuentra en una transición crucial. “El peronismo finge demencia, se solidariza con Cristina, pero a la vez está formando un nuevo camino sin ella ni Máximo. Lo que se observa es un grupo de individuos ‘haciendo como que lloran’ mientras preparan sus movimientos para pelear por el liderazgo. Lo que Cristina tiene es electorado, no liderazgo”, aclaró.

Giacobbe indicó que el liderazgo de Axel Kicillof se encuentra amenazado por una paradoja simbólica: “Para convertirse en líder necesita eliminar la figura del padre. Kicillof no podrá lograrlo porque Cristina fue apartada por la justicia, no por él. Al no enfrentarse a ella en las urnas, se le imposibilita hacerse cargo del liderazgo simbólico. En ese sentido, ahora cualquiera puede aspirar a ello. La cuestión no radica en quién es el candidato, sino en quién hereda el 35% que sigue a Cristina”.

Sobre Máximo Kirchner, el analista fue tajante: “No goza de respeto, ni dentro del sistema político ni en el electorado. Cristina puede generar seguidores, no líderes”.

En cuanto al electorado, Giacobbe mencionó que el ‘cristinismo duro’ representa actualmente alrededor del 35%, y explicó que este número había permanecido oculto durante un año y medio por una mezcla de depresión y confusión. “Estaban desorientados. No podían comprender cómo dos hermanos y cuatro perros llegaron a la cima del poder. No entendían cómo alguien decía ‘dame la inflación’ y se la otorgaban. Sin embargo, ahora, con Cristina en una situación de víctima y Milei representando todo lo que temen –el neoliberalismo, la embajada de EE.UU., Magnetto, Cavallo, los templarios, los reptilianos y los extraterrestres que construyeron las pirámides–, ese electorado comenzó a reactivarse y empieza a manifestarse nuevamente”, ironizó.

Respecto a la emocionalidad del voto, el consultor subrayó: “Cristina es la herramienta más eficaz contra Milei. A pesar de estar presa, continúa movilizando a su base de manera casi unánime. Indica ‘voten a Alberto’, y lo hacen. ‘Desprecien a Alberto’, y también. ‘Voten a Massa’, lo votan. Con reticencia, pero lo hacen. Esto ya se evidenció en el 45% en el balotaje. El progresismo requiere algo nuevo, pero, por el momento, Cristina sigue siendo su mejor recurso.”

Giacobbe también examinó el fenómeno Milei: “El oficialismo aún se concentra en desmantelar al PRO. Milei compite con su contendiente, no con su verdadero adversario. Pero mientras mantenga a raya la inflación, disfrutará del apoyo de su base: un 30% que lo eligió como un estandarte, y otro 25% que lo ve como una herramienta contra el kirchnerismo. El verdadero desafío surgirá cuando esa base –que ya lo votó en dos ocasiones– exija resultados y revitalización, y él no pueda ofrecer respuestas.”

También alertó sobre el creciente descontento social: “El poder adquisitivo se resiente. La motosierra afecta no solo a los parásitos, sino que también impacta a médicos, docentes y trabajadores públicos que sí cumplen con su labor. Muchos votaron por Milei con la esperanza de que se deshicieran de los ‘ñoquis’, pero esperaban algún beneficio a cambio. Si eso no se materializa, habrá impaciencia.”

Por último, advirtió que Milei, como todos los grandes liderazgos, deben enfrentar el reto de crear sucesores. “Macri no lo logró. Cristina tampoco. Milei necesita construir su fase dos. Si fracasa, repetirá el error de los demás: destruir el ecosistema del futuro”.

Giacobbe concluyó con un análisis que parece encapsular la situación actual: “En la Argentina contemporánea, el verdadero desafío para cualquier político no radica en lo que se conoce. Es en lo que aún no ha emergido.”