Crisis en el Hospital Garrahan: trabajadores exigen respuestas y respeto urgente

El Dr. Pedro Zubizarreta, jefe del Servicio de Oncología, lideró una manifestación junto a los trabajadores del Hospital Garrahan y leyó una carta frente a la institución: "Seguimos esperando una respuesta concreta, una propuesta seria, un gesto de respeto", afirmó.

El médico destacó que las condiciones laborales de los profesionales no habían mejorado, y confirmó que las renuncias entre el personal seguían en aumento. Según Zubizarreta, "a pesar de cada esfuerzo y de los intentos de diálogo, continuamos sin respuestas. Las autoridades del hospital y del Ministerio de Salud no se hicieron presentes. Aún no se ha resuelto la situación con los residentes, lo que genera dudas sobre nuestros canales de diálogo y la manera de abordar este conflicto".

Además, remarcó que el personal del hospital no desea que los ciudadanos o las autoridades se acostumbren a ver paros, pero tampoco están dispuestos a rendirse: "No queremos que se naturalice el conflicto", enfatizó.

El reclamo se ha prolongado por varios meses sin respuesta por parte del Gobierno Nacional y gira en torno a la pérdida salarial del 100% desde que Javier Milei asumió la presidencia. Los trabajadores exigen que los salarios inicien en $1.800.000, en línea con la canasta básica.

"No buscamos rendirnos, porque defendemos algo más grande que un salario. Nos preocupa un modelo de salud que ha salvado miles de vidas, acompañando con profesionalismo y dignidad a quienes enfrentan enfermedades graves. Este modelo no puede desmoronarse por indiferencia", concluyó Zubizarreta.