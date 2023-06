Cafiero le respondió a Scioli tras bajar su precandidatura: "No hubo traición"

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, negó que haya habido traición al embajador en Brasil, Daniel Scioli, luego de que se viera obligado a bajar su precandidatura presidencial. "No hubo traición", remarcó Cafiero, quien irá como quinto diputado nacional.

Sus dichos llegan luego de la que vicepresidenta Cristina Kirchner revelara que intercambió pareceres con el exgobernador tras la decisión del espacio político comandado por el mandatario de declinar las aspiraciones personales de Scioli para negociar lugares en las listas, y luego de que su hija, Lorena Scioli, publicara un tuit en el que hablaba de traición.

"Soy amigo y estaba convencido de que, en el camino de las PASO, la candidatura de Daniel era potente y creo en él como dirigente político", se escudó Cafiero, y agregó: "El contexto fue distinto, se modificó y el sentido de responsabilidad que tenemos los dirigentes, los militantes es aceptar y escuchar otras voces".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En la misma línea, agregó: "Esto no se trata de ponerse anteojeras con una convicción que puede ser genuina y avanzar sin escuchar al resto, no se puede hacer política así. El peronismo es una construcción colectiva en la que no hay dueños".

El funcionario del círculo de Alberto Fernández reafirmó además que el contexto político fue mutando y que los dirigentes que conformaron el Frente de Todos vieron en la fórmula encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa y secundada por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi una síntesis detrás de la que el peronismo debía encolumnarse.

"Los liderazgos de nuestro espacio acordaron avanzar en una fórmula de unidad, que puso a Sergio Massa y Agustín Rossi, y el sentido de la responsabilidad militante, cuando el peronismo se une, es también trabajar sin pedir nada a cambio y ponerse a disposición del espacio", indicó el ex titular de ministros.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Consultado por los dichos de la exmandataria durante el acto que compartió con Massa, Cafiero sostuvo que se trató de la "apreciación" que hizo el kirchnerismo respecto al cierre de listas y aseguró que hacer públicas las versiones "no contribuye en nada".

"Cada uno puede llegar a tener una apreciación de cómo fue el cierre y ese derrotero, y me parece razonable (...) Dar versiones sobre los cierres de listas no contribuye en nada a esto que hablamos, ni a la política exterior, ni como la Argentina se ve plantada ante el mundo, ni cómo vamos a hablar de los beneficios que nos trae a los argentinos ser parte de un integracionismo latinoamericano, esas son las discusiones y los debates", resaltó.

Asimismo, subrayó: "Para los debates sobre operaciones de prensa e internismo no hay tiempo, tenemos que trabajar juntos para que sea un programa de desarrollo con justicia social".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por último, el canciller negó tensiones durante el viaje a Brasil que protagonizó el jefe de Estado junto a su embajador, el lunes posterior a la oficialización de las candidaturas de Unión por la Patria, al refirmar que la relación personal entre ambos referentes del peronismo "está intacta".

"Son dos dirigentes que tienen una gran amistad y se conocen hace años, la relación personal está intacta. Aparte hay una gran valoración de la tarea de Daniel Scioli en Brasil, la tarea que ha hecho es enorme, destacada, no solo por figuras del actual oficialismo sino también de la oposición", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/