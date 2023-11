Bullrich descartó quedarse con Seguridad en el futuro gabinete de Javier Milei

La titular del PRO, Patricia Bullrich, evitó este lunes revelar si integrará el Gabinete del reciente electo Javier Milei, aunque de hacerlo, descartó la chance de volver a conducir el Ministerio de Seguridad.

"Desde la humildad del lugar en el que estamos, ayudaremos a la gobernabilidad, que los cambios sean sostenibles y rápidos, para que no se frustre. No hemos hablado sobre cargos, decidimos hasta la elección no hacerlo", afirmó Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

Consultada sobre la posibilidad de asumir al frente de la cartera que desempeñó bajo la gestión de Mauricio Macri: "Pienso que cuando uno estuvo en un lugar, dos veces pasar por el mismo no es bueno. No hay que enamorarse de las cosas que hiciste".

"No quiero hablar porque no quiero romper el pacto que hicimos: no hablar de cargos, terminada la elección veremos", insistió Bullrich.

El día después del triunfo del libertario, quien se impuso 56% a 44% por sobre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, la titular del PRO remarcó que el caudal de votos que obtuvo Juntos por el Cambio en las elecciones del 22 de octubre se trasladó "masivamente" a Milei.

"Nuestro voto se fue masivamente a seguir la línea que creo que es la que tuvimos cuando ganamos las PASO, de mucho cambio, y cuando volvimos a compartir con Juntos por el Cambio la elección quedó subsumida porque quedó con posiciones diversas, con la postura de la unidad nacional. Quedamos mezclados", desarrolló.

Asimismo, se jactó de haber tomado "una posición activa" ante la segunda vuelta y destacó el reducido porcentaje del voto en blanco que alcanzó apenas el 1.55%.

"Esta idea de cambio o continuidad pegó muy fuerte. Tanto los que se dieron cuenta que votar en blanco iba a ser negativo, porque si uno piensa dónde fue la izquierda, evidentemente votó a Massa y una parte del voto a [Juan] Schiaretti también, que hizo que pase del 37% al 44%", planteó.

En otro pasaje de la entrevista, Bullrich resaltó la unión entre el PRO, algunos referentes radicales, entre los que destaca Luis Petri y La Libertad Avanza. "Me impresiona que es una fuerza joven, que va a defender con mucho ímpetu el cambio", afirmó.

"No sé todavía que forma va a tomar, si son dos partidos y una coalición, pero lo que está claro que nuestra fuerza política, el PRO y los radicales que estuvieron con nosotros, los que se jugaron abiertamente y otros que irán llegando se tiene que organizar con más nitidez", sostuvo.

Por último, planteó que cada vez que el bloque opositor perdió la nitidez le fue mal en los comicios: "El Cambio se dividió y se volvió a juntar. Ahora es el juego más difícil, hacer realidad las palabras".

