Argentina ingresó al BRICS tras la presión diplomática de Brasil, China e India

Líderes de los Brics (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) anunciaron hoy la "histórica" admisión de seis nuevos miembros a partir del año próximo, entre ellos la Argentina, en momentos en que ese bloque de países emergentes busca ganar influencia global.

Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos ingresarán el 1 de enero de 2024, dijo el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, en rueda de prensa junto a líderes y representantes de los Brics durante una cumbre en la ciudad de Johannesburgo.

"Con esta cumbre, los BRICS inician un nuevo capítulo", afirmó Ramaphosa.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dio la bienvenida a los nuevos miembros en la plataforma X (exTwitter), y dedicó "un mensaje especial" al presidente argentino, Alberto Fernández, al que calificó de "gran amigo de Brasil y del mundo en desarrollo".

Declarándose "profundamente impresionado con la madurez de los Brics, cuya "relevancia está confirmada", Lula apuntó que la "diversidad (del bloque) fortalece la lucha por un nuevo orden, que se adapte a la pluralidad económica, geográfica y política del siglo XXI".

"La presencia en este encuentro de los Brics de decenas de líderes de otros países del Sur Global muestra que el mundo es más complejo que la mentalidad de la Guerra Fría que algunos quieren restaurar", agregó.

#BRICSza | H.E. President Ramaphosa . Johannesburg II Declaration adopted . The XV Summit has adopted guiding principles on the BRICS EXPANSION.Following countries invited to join .



To take effect from the 1st of January 2024 pic.twitter.com/OOa9uqCXqs